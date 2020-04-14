الرياض 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسوافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على إطلاق مبادرة " خيرات الرياض " , وذلك بناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , حيث تشمل المبادرة دعم المبادرات الخيرية والتنموية بالمنطقة وتسهيل مهامها وتشجيع وتحفيز الشركات الكبرى ورجال الأعمال والموسرين بالمساهمة فيها وتستهدف إيصال وتوزيع المواد الغذائية الأساسية وتلبية بعض احتياجات الأسر المتعففة خلال حظر التجول وتعليق الأعمال .وثمن سمو أمير منطقة الرياض ما عرضه سمو نائب أمير المنطقة في دعم الأعمال الخيرية وتوحيد جهودها والتنسيق فيما بين الجمعيات والهيئات والمساهمين للاستفادة الشاملة والمستدامة .من جانبه رفع سمو نائب أمير منطقة الرياض الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على توجيهاته ورعايته الكريمة آملاً سموه أن تكون المبادرة أحد روافد الخير والعطاء في ظل ما تقدمه الحكومة الرشيدة دعم ورخاء.كما أشاد سموه بما يتسم به المجتمع السعودي من ترابط وتلاحم يشهده الإقبال الكبير على التبرع من قبل الأفراد والشركات الذين بادروا بوقت مبكر , معرباً عن شكره وتقديره لهم .// انتهى //16:13ت م0124