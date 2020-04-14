بيروت 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.02 % أي ما يعادل 0.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 588 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 62 ألفاً و 34 سهماً، بقيمة 618 ألفاً و 345 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 14 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و138 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 6 ملايين و139 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:32ت م0139