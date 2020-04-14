إسلام آباد 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران عن تمديد مدة الإغلاق العام المفروض في باكستان لمكافحة انتشار فيروس كورونا حتى 30 أبريل الجاري، مع فتح بعض المصالح تدريجياً.وقال في خطاب متلفز عقب ترأسه مساء اليوم اجتماع مجلس الوزراء في إسلام آباد: إن المدارس والمصالح التعليمية والمرافق العامة ستبقى مغلقة لغاية 30 أبريل الجاري.وأضاف أنه قرر فتح بعض المصالح لاسيما المصانع تدريجياً وفق ضوابط خاصة لضمان استمرارية عجلة الاقتصاد.وبيّن أن قطاع البناء سيكون أول قطاع يعود للعمل، مشيراً إلى أن الإغلاق الكامل سيؤدي إلى تضرر الطبقة الفقيرة، خصوصاً العمال الذين يعملون في المصانع.// انتهى //17:33ت م0142