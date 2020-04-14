إسلام آباد 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 5837 حالة، توفيت منها 96 حالة، وتماثلت للشفاء 1378 حالة، بينما لا تزال 4363 حالة في الحجر الصحي الإلزامي.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية أن من إجمالي حالات الإصابة التي تم تسجيلها في باكستان توجد 2881 حالة في إقليم البنجاب، و1518 حالة في إقليم السند، و800 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و231 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 233 حالة في إقليم جيلجت بلتستان، و43 حالة في إقليم كشمير الحرة، و131 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.من جهة أخرى قرر مركز القيادة والتحكم الوطني المعني بالتعامل مع فيروس كورونا فتح المصانع الكبرى تدريجياً وفقاً لضوابط صحية خاصة لضمان عدم توقف عجلة الاقتصاد في باكستان في ظل الإغلاق الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //17:45ت م0148