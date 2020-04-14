تونس 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسصادق مجلس نواب الشعب التونسي اليوم، خلال جلسة عامة، على انضمام تونس إلى التحالف الدولي للمناطق الجافة.وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي أسامة الخريجي، أنّ انضمام تونس إلى هذا التحالف سيتيح لها الحصول على تمويلات وتصدير الخبرات إلى عدة دول من بينها الدول الإفريقية.وتطرق في ذات السياق، إلى وجود عدة منظمات دولية وأممية وعربية ترافق وتسهم في هذا التحالف، مما يدل على أهميته ودوره في تعزيز قدرات الدول لتحقيق الأمن الغذائي.ويضم التحالف العالمي للمناطق الجافة كل من المغرب، والعراق، وقطر، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، ومالي، والبنين، وتنزانيا، والسنغال، وهي دول تغطي الأراضي الجافة لديها بنسبة 50 بالمئة من أراضيها .// انتهى //17:49ت م0149