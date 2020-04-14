عمّان 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسعقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيرته السويدية آن ليند، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني اليوم اجتماعاً ثلاثياً لبحث إستراتيجية العمل التي سيتم إطلاقها لحشد الدعم للوكالة وتلبية احتياجاتها المالية في ظل ما تواجهه من ضغوطات مالية متزايدة، فاقمها متطلبات مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا.وبحث المشاركون خلال اجتماعهم - الذي تم عبر آلية الاتصال المرئي - التحضيرات لعقد الحوار الإستراتيجي الوزاري الثاني حول الوكالة المزمع عقده قريباً عبر تقنية الاتصال المرئي للتشاور مع الشركاء حول سبل توفير الدعم السياسي والمالي المستدام للأونروا خلال العام الجاري وما بعده، ووفق آليات تمويل مالي طويلة الأمد.كما بحث المجتمعون سبل دعم الوكالة خلال مدة ولايتها التي تم تمديدها إثر التصويت بالأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي.وأكد المشاركون أهمية ترجمة ذاك الدعم السياسي دعماً مالياً، يمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بكفاءة ودونما انقطاع.وناقش المجتمعون التحديات المالية التي تواجه الأونروا وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد على مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين وعلى ميزانية الوكالة وبرامجها، مؤكدين أهمية الاستمرار ببرامج الوكالة في إطار الجهود الدولية المستهدفة لاحتواء تبعات هذه الجائحة، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة لسد خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين ركيزة أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين.// انتهى //17:54ت م0150