نيويورك 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على مكاسب تجاوزت 1% مع بدء موسم إعلان النتائج إذ أعطى بنك جيه.بي مورجان وشركة جونسون آند جونسون أول لمحة لتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الشركات الأمريكية.وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 299.80 نقطة بما يعادل 1.28 % ليصل إلى 23690.57 نقطة، كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 43.47 نقطة أو 1.57 بالمئة مسجلا 2805.10 نقاط، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 160.79 نقطة أو 1.96 بالمئة إلى 8353.21 نقطة.// انتهى //18:04ت م0151