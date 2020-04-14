اقتصادي / الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع مع بدء موسم إعلان نتائج أرباح الشركات
الثلاثاء 1441/8/21 هـ الموافق 2020/04/14 م واس
نيويورك 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس
استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على مكاسب تجاوزت 1% مع بدء موسم إعلان النتائج إذ أعطى بنك جيه.بي مورجان وشركة جونسون آند جونسون أول لمحة لتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الشركات الأمريكية.
وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 299.80 نقطة بما يعادل 1.28 % ليصل إلى 23690.57 نقطة، كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 43.47 نقطة أو 1.57 بالمئة مسجلا 2805.10 نقاط، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 160.79 نقطة أو 1.96 بالمئة إلى 8353.21 نقطة.
// انتهى //
18:04ت م
0151