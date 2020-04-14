بيروت 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 ابريل 2020 م واسعاد الجيش الإسرائيلي إلى انتهاكه للسيادة اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي قوامها حوالي 24 عنصراً، مدعومة بجرّافة عسكرية ودبابة ميركافا عبرت بوابة الجدار الفاصل عن الأراضي اللبنانية المحرّرة، ودخلت إلى أراضٍ لبنانية "متحفّظ عليها" جنوبي بلدة العديسة ونصبت خيمة ثبتت بداخلها أجهزة.ولفتت الوكالة النظر إلى أنّه على إثر ذلك انتشر الجيش اللبناني في المنطقة لمنع خرق الأراضي المحرّرة، فيما فصلت قوّات الطوارئ المعززة العاملة جنوباً "اليونيفل" بين الجانبين قبل أنْ تنسحب القوّة الإسرائيلية، وهو ما جرى في ظل تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية على علو متوسط فوق أجواء المنطقة وصولا حتى قرى وبلدات منطقة مرجعيون الجنوبية.// انتهى //19:03ت م0169