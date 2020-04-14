الرياض 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسيعقد ديوان المظالم مجموعة من البرامج التدريبية لمنسوبيه عبر تقنية الاتصال عن بعد خلال الشهر الحالي، تنفيذًا لمبادرات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، والتي من مرتكزاتها تطوير الكوادر الإدارية والمتخصصة، وإمدادهم بأحدث المهارات والتقنيات المساهمة في رفع جودة العمل القضائي والمساند، وتقديم الخدمات الإلكترونية لكافة المستفيدين ، ويأتي ذلك في ظل خطة العمل لاستكمال مجريات الأعمال عن بعد.ويقدم هذه البرامج عددٌ من المتخصصين بتطوير الكوادر في الديوان؛ وتشمل مجموعة من البرامج التي تتصل بتعزيز الجانب المعرفي لبناء الخطط الاستراتيجية، وما تهدف إليه من تحسين للمخرجات، بالإضافة إلى الإلمام الكامل بآليات ومسارات التقاضي والترافع في محاكم الديوان، والإجراءات الإلكترونية لمنظومة التقاضي، والطرق الحديثة في إنجاز القضايا إلكترونيًا مع تحقيق عاملي الجودة والسرعة.وتتضمن البرامج التدريبيبة الخطة الاستراتيجية للديوان ومؤشرات الأداء الحالية، واقتراح ما يمكن إضافته للخطط الاستراتيجية المستقبلية من أفكار ومبادرات وفق رؤى وتوجهات ديوان المظالم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. وبرنامج إدارة الأداء الذي يتركز على تقديم نظرة واسعة لأهم الأدوات في ضبط جودة الأعمال، ومعرفة الأسس العلمية في تطوير المؤشرات التي من شأنها تقييم مدى نجاح سير العمل وجودته.كما ستشمل البرامج التي ستقدم برنامج إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، الذي يستهدف الكادر النسائي بمحاكم الديوان كافة، وبرنامج مهارات ووسائل جمع وتحليل البيانات القضائية والذي يُقدم لأمناء السر، ويستهدف تعزيز جودة الإحصائيات والبيانات التي تُعين أصحاب القرار على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، والوقوف على أهم العقبات وتجاوزها، وأخيرًا برنامج نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الموجه لموظفي إدارات الدعاوى في محاكم ديوان المظالم.يشار إلى أن هذه البرامج تستهدف كافة منسوبي ديوان المظالم، وسيتولى تقديمها 11 مدربًا، على مدى عشرة أيام، بفترات صباحية ومسائية عن طريق تقنية الاتصال عن بعد، بإشراف مباشر من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف ومتابعة مستمرة لإنجاز كافة الأعمال عن بعد من خلال ما رسمته خطة ديوان المظالم الاحترازية في ظل ظروف انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد، وذلك باتباع الوسائل التقنية المتاحة.// انتهى //19:06ت م0170