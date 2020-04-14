محايل 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واستفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم النقاط الأمنية في مركز قنا التابع للمحافظة ، بحضور رئيس المركز عبد الله بن عايض عسيري ،التقى خلالها بعدد من منسوبي الجهات الأمنية بالمحافظة .وتجول المحافظ المكلف على عدد من القرى التابعة للمركز التي شهدت التزاماً تاماً بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنع التجول ابتداء من الثالثة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد " الفلقي " خلو جميع الأحياء والقرى والشوارع العامة والحدائق العامة من المارة وسط حضور ومتابعة من قبل الجهات الأمنية المكلفة بتطبيق النظام باستثناء منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في آدائها في أثناء فترة المنع التي تشمل منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.وأغلقت الأنشطة التجارية التي لا يشملها الاستثناء أبوابها منذ الساعة الثالثة مساءً ترحيب المواطنين والمقيمين بقرار المنع الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //19:10ت م0171