المدينة المنورة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسنفذت جوازات منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها , مبادرة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة وتستمر هذه الحملة حتى يوم الخميس القادم.وأكد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء بدر بن معيوف المطيري حرص جوازات المنطقة على تعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه كافة القطاعات في المنطقة مقدما شكره للفريق الطبي على جهودهم والتعاون مع جوازات المنطقة كما حث جميع منسوبي جوازات المنطقة بالمبادرة بالتبرع بالدم لما له من أجر وثواب وكذلك توفير احتياج المستشفيات من الوحدات الدموية اللازمة.//انتهى//19:12ت م0172