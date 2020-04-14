عام / "عدسة واس" ترصد وعي أهالي دومة الجندل وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا
الثلاثاء 1441/8/21 هـ الموافق 2020/04/14 م واس
دومة الجندل 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس
شهدت أحياء وطرقات محافظة دومة الجندل التزاماً تاماً بمنع التجول ابتداءً من الثالثة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد-19.
وأظهرت جولة عدسة "واس" خلو جميع الأحياء والشوارع من المارة في المحافظة وسط حضور ومتابعة من قبل الجهات الأمنية المكلفة بتطبيق النظام ، لا سيما منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في آدائها في أثناء فترة المنع .
ويأتي خلو الأحياء والشوارع ليؤكد وعي المجتمع المحلي باتباع التعليمات والالتزام بتطبيق الإجراءات التي تتبعها حكومتنا الرشيدة للحفاظ على أرواح الجميع وخلو المجتمع من الفيروس وانتقاله بالمخالطة .
// انتهى //
19:26ت م
0178