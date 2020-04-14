الرباط 21 شعبان 1441 ه موافق 14 ابريل 2020 م واسسجلت المغرب اليوم أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في السجن المحلي لمدينة القصر الكبير شمال المغرب، بعد تسجيل إصابة نزيلة واحدة و 4 موظفين في نفس المؤسسة.وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه بعد انتهاء فترة الحجر الصحي للفوج الأول من موظفي السجن المذكور، وبعد إجراء فحوصات طبية للملتحقين والمغادرين، تبين وجود حالات إيجابية من ضمنها سجينة وافدة جديدة ومخالطة لها و3 موظفين آخرين تم إخضاعهم جميعا للبروتوكول الاستشفائي المعتمد من طرف المصالح المختصة.// انتهى //19:28ت م0180