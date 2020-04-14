أنجامينا 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واستمكنت وحدات من الجيش والأمن التشاديين من القبض على 121 شخصًا بينهم 70 عنصرًا من جماعة بوكو حرام خلال عملية عسكرية أطلقها الجيش مؤخرًا في بحيرة تشاد سماها "غضب بوما"، وذلك ردًا على قتل مسلحي بوكوحرام 92 جنديًا تشاديًا وإصابة 47 آخرين، في هجوم وقع في مارس الماضي.وأوضح بيان صادر عن رئاسة جمهورية تشاد أمس أن وحدات أخرى من الجيش والأمن أوقفت أكثر من 51 مهربًا بمدينة فيا حاضرة في محافظة بوركو.// انتهى //20:14ت م0186