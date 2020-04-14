تونس 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأكد وزير الدفاع الوطني التونسي عماد الحزقي، ضرورة تحمّل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمسؤوليّاتها في إيجاد الدعم المادي واللوجستي لبلاده، في حالة تدفق عدد كبير من اللاجئين القادمين من ليبيا.وأضاف الوزير التونسي خلال محادثاته اليوم مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس حنان حمدان، أن بلاده تتابع تطوّرات الأوضاع في ليبيا وهي على استعداد لمجابهة الطوارئ المحتملة.كما استعرض الجانبان خلال المحادثات برامج المفوّضيّة السامية لشؤون اللّاجئين في تونس ودورها الإنساني في توفير الحماية الدوليّة للّاجئين.// انتهى //20:19ت م0187