الجزائر 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة مستجدات وباء فيروس كورونا، جمال فورار اليوم، عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للإصابات إلى 2070.وأضاف المصدر أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة، خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بكورونا إلى 326 وفاة، كما بلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 691 شخصاً، إضافة إلى وجود 2890 حالة تخضع للعلاج بدواء كلوروكين.// انتهى //20:27ت م0188