الرباط 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في المغرب إلى 1888 مصابًا، بعد أن سجلت منظومة الرصد الوبائي 125 حالة جديدة، فيما ظل عدد الوفيات مستقراً عند 126 حالة.وقالت وزارة الصحة المغربية :" إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصل عددها إلى 217 حالة، وأن 5130 شخصًا لايزالون تحت المراقبة للاشتباه في مخالطتهم مصابين".وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات، تأتي بعدها مدينة مراكش ثم فاس والرباط.// انتهى //20:39ت م0191