جنيف 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( ياتا ) أن أزمة صناعة الطيران بسبب وباء كوفيد ١٩ تزداد قتامة يوما بعد يوم ، وأن القطاع يخسر ٥٥٪؜ من عائداته خلال العام الجاري مقارنة بعام ٢٠١٩ ، بما يصل إلى ٣١٤ مليار دولار أمريكي .وكان الاتحاد قد قدر في مارس الماضي خسائر النقل الجوي بنحو ٢٥٢ مليون دولار ، ويعكس التقدير الجديد أن الأزمة ازدادت عمقا .وأوضح الاتحاد في بيان أن الأزمة طالت جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية التي لم تشهد تفشيا واسعا للوباء، متوقعاً أن ينخفض الطلب على النقل الجوي لمدة عام كامل على المستويين المحلي والدولي بنسبة ٤٨ ٪؜ . وذلك بسبب التطورات الاقتصادية واتجاه العالم نحو الركود .// انتهى //20:52ت م0192