اقتصادي / الاتحاد الدولي : أزمة قطاع النقل الجوي تزداد قتامة
الثلاثاء 1441/8/21 هـ الموافق 2020/04/14 م واس
جنيف 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( ياتا ) أن أزمة صناعة الطيران بسبب وباء كوفيد ١٩ تزداد قتامة يوما بعد يوم ، وأن القطاع يخسر ٥٥٪ من عائداته خلال العام الجاري مقارنة بعام ٢٠١٩ ، بما يصل إلى ٣١٤ مليار دولار أمريكي .
وكان الاتحاد قد قدر في مارس الماضي خسائر النقل الجوي بنحو ٢٥٢ مليون دولار ، ويعكس التقدير الجديد أن الأزمة ازدادت عمقا .
وأوضح الاتحاد في بيان أن الأزمة طالت جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية التي لم تشهد تفشيا واسعا للوباء، متوقعاً أن ينخفض الطلب على النقل الجوي لمدة عام كامل على المستويين المحلي والدولي بنسبة ٤٨ ٪ . وذلك بسبب التطورات الاقتصادية واتجاه العالم نحو الركود .
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