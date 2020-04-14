اكرا 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأعلن صندوق النقد الدولي اليوم مصادقته على منح غانا حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار (910 ملايين يورو) لمساعدتها على مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.وأفاد الصندوق في بيان على موقعه الرسمي أنه سيتم منح المساعدة لغانا من خلال تسهيل الائتمان السريع وسط تعثر نموها الاقتصادي وتزايد احتياجات حكومتها للتمويل.وجاء في البيان أن وباء ( كوفيد-19 ) يؤثر بشكل كبير على غانا التي يتباطأ نموها الاقتصادي، وتصبح ظروفها المالية أكثر صعوبة، وتتعرض عملتها للضغوط، وأن المساعدة ستسهم في معالجة الاحتياجات المالية الملحة ومشكلات ميزان المدفوعات التي تواجهها ويحسن الثقة.// انتهى //20:58ت م0197