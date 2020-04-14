إسلام آباد 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأعلن الجيش الباكستاني اليوم عن مقتل أحد جنوده بنيران عناصر إرهابية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن فرقة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط في المنطقة بناء على معلومات استخباراتية تعرضت لإطلاق النار من قبل عناصر إرهابية كانت مختبئة هناك ما أدى إلى مقتل جندي.جاء هذا التطور بعد يوم من إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل أحد جنوده مقابل مقتل مسلحين اثنين من العناصر الإرهابية خلال عملية عسكرية تم تنفيذها في منطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.// انتهى //20:58ت م0198