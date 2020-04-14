إسلام آباد 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم اتصالاً هاتفياً بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تم خلاله بحث تطورات جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي.وقال عمران خان: " إن أزمة فيروس كورونا تشكل تحديا صحيا للمجتمع الدولي، ولكنها في الوقت ذاته بدأت تدفع العالم نحو أزمة اقتصادية غير مسبوقة".وأضاف أنه يخشى من تعرض باكستان وباقي الدول النامية لكارثة اقتصادية، مؤكداً على ضرورة إطلاق مبادرة عالمية لمساعدة الدول النامية اقتصادياً لتتمكن من التغلب على أزمة فيروس كورونا.// انتهى //21:01ت م0200