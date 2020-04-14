نجران 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم ، عددًا من الجولات التفتيشية على أسواق وحلقات بيع المواشي ومحلات الدواجن واللحوم والمسالخ المركزية الرئيسة شرق وغرب ووسط المنطقة ، استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم بها اللجنة بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين.وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران، عبدالله الدوسري، أن زيارات اللجنة تأتي استكمالا للجهود المبذولة من جميع القطاعات المعنية في المنطقة لمواجهة جائحة كورونا ، تنفيذا لتوجيهات لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس اللجنة العليا للتوطين في المنطقة ، وسمو نائبه.وأوضح الدوسري أن اللجنة قامت بزيارة 155 محلاً بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 75 موظفاً سعودياً ، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في القطاع 104 وافدين من مختلف الجنسيات، ورصد وإنذار 27 منشأة مخالفة، تنوعت المخالفات المرصودة ما بين مزاولة مهن غير مطابقة للنشاط وعدم الالتزام بوسائل الحماية الشخصية واشتراطات الأمن والسلامة المهنية.وأشار إلى أن اللجنة قامت بتوضيح توجهات الوزارة خلال الفترة وأهم القرارات المتخذة من قبلها والتسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين في سوق العمل للمساعدة في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا في سوق العمل في المنطقة ، مؤكداً أن اللجنة تقوم بمتابعة أعمالها على مدار اليوم لمراقبة جميع الأنشطة الموطنة ، داعياً أصحاب المنشآت المتضررة من الجائحة للاستفادة من مبادرات الوزارة للتقليل من الآثار الاقتصادية على أسواق المنطقة.// انتهى //21:52ت م0225