اقتصادي / الاتحاد الأوروبي يدعم السودان بمبلغ 80 مليون يورو لمجابهة خطر كورونا
الثلاثاء 1441/8/21 هـ الموافق 2020/04/14 م واس
الخرطوم 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس
أعلنت مفوضة التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي عن دعم الاتحاد للسودان بمبلغ 80 مليون يورو لمجابهة خطر فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي يوتة يوبيرلينين.
وحثت المسؤولة الأوروبية البنك وصندوق النقد الدوليين لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من دعم المؤسستين الدوليتين للدول الأفريقية لمجابهة خطر
فيروس كورونا.
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21:55ت م
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