الرياض 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة.كما استعرض الوزيران تطورات جائحة كورونا المستجد، وجهود البلدين الشقيقين في الحد من تداعياته.// انتهى //22:05ت م0228