الرياض 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالا هاتفيا اليوم بمعالي وزير خارجية الجمهورية القرغيزية تشينغيز أيداربيكوف.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، واستعراض الملفات الإقليمية والدولية المُلحة، كما تناول الاتصال تطورات جائحة كورونا المستجد، وجهود البلدين في التصدي له واحتواء تداعياته على مختلف المستويات.// انتهى //22:08ت م0230