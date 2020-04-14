الطائف 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واستفقد محافظ تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي ، نقاط الفرز ومراكز الضبط الأمني ، مقدماً لرجال الأمن والصحة القائمين على تلك النقاط هدايا عينية في إطار مبادرة "شكراً رجال الأمن والصحة " التي دشنها المحافظ وتنفذها المحافظة بالتعاون مع الجمعية الخيرية بتربة .وأكد محافظ تربة حرص صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، على ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، وبذل كل ما يحقق الأهداف المرجوة في الجميع، مثمناً جهود أبطال الصحة ورجال الأمن العاملين في جميع المنشآت الصحية والأمنية، مشيداً بالجهود والاحترازات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا التي يُلمس أثرها على أرض الواقع، وأثمرت -ولله الحمد- عن عدم تسجيل أي حالة في المحافظة.// انتهى //22:08ت م0231