جيزان 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسكثفت القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في منطقة جازان جهودها الميدانية في تطبيق أمر منع التجول , ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا .ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " مساء اليوم، الجهود الكبيرة لرجال الأمن والمتابعة الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن والمقيم وللحد من انتشار فايروس كورونا من خلال انتشار الأفراد والآليات في مختلف الأحياء والميادين العامة والشوارع والطرق بمدينة جيزان وجميع المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة سواء في ساعات منع التجول أو خارجها في سبيل توفير بيئة سليمة صحية ضمن الجهود الاحترازية المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لدرء هذه الجائحة .// انتهى //22:13ت م0232