نواكشوط 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييف في بيان، أن 20 دولة أفريقية ستستفيد من موافقة الصندوق على تخفيف أعباء خدمة الديون عن 25 من الدول الأكثر فقرًا في العالم، وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضاف البيان، أن القرار يسري فورًا وأنه يوفر منحًا لأفقر أعضائنا وأكثرهم ضعفًا، لتغطية التزاماتهم الخاصة بالديون في صندوق النقد الدولي لمرحلة أولية تمتد على مدى الأشهر الـ 6 المقبلة.وأوضحت غورغييفا أن هذا الإجراء سيساعد الدول المستفيدة منه، على تخصيص المزيد من مواردها المالية الشحيحة نحو الجهود الطبية الطارئة.وتشمل قائمة الدول الأفريقية المستفيدة من قرار صندوق النقد الدولي كلاً من: بنين، وبوركينافاسو، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، وجزر القمر، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبيريا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموزمبيق، والنيجر، ورواندا، وسوتومي وبرينسيبي، وسيراليون، وتوغو.// انتهى //22:18ت م0234