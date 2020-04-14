الرياض 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم من معالي وزير الخارجية والسنغاليين في الخارج أمادو باه.وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات جائحة كورونا المستجد، والجهود المبذولة لاحتواء تداعياته.// انتهى //22:18ت م0235