أبها 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسانطلقت اليوم أعمال تطوير ٢٨٥ مقراًّ لإسكان العاملين في الشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية بمنطقة عسير، وفق النموذج الذي اعتمده مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا.ويعمل على تنفيذ المشروع إحدى الشركات الوطنية وفق أعلى المعايير الصحية والوقائية ليكون نموذجًا إرشاديًّا لإسكان العاملين في الشركات والمؤسسات الأخرى، بمشاركة 17 لجنة في محافظات المنطقة، تمثل سبع جهات حكومية تشمل إمارة المنطقة والمحافظات ، ومديرية الشؤون الصحية، والأمانة والبلديات التابعة لها، وشرطة المنطقة، إضافة إلى وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية والتجارة.وكان سمو أمير منطقة عسير قد وقف يوم الأحد الماضي، على الإسكان النموذجي للشركة الوطنية الملتزمة بالمعايير الصحية والوقائية ،وشاهد سموه آلية تنظيم الموقع وتنسيق وترتيب العاملين في مساحات تتوافق مع المعايير الوقائية التي اعتمدتها غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، وتُشرف على تطبيقها وحدة الإجراءات الوقائية، موجهاً سموه المحافظين ورؤساء البلديات بحصر إسكانات العمال غير المتمركزة في مقرات محددة، والعمل على توفير البدائل الملائمة لتوفر البيئة الإسكانية بمواصفات صحية ووقائية عالية المستوى.// انتهى //22:25ت م0238