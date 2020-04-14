اجتماعي / محافظة ينبع تطلق مبادرة " خير ينبع "
الثلاثاء 1441/8/21 هـ الموافق 2020/04/14 م واس
ينبع 21شعبان 1441هـ الموافق 14أبريل 2020م واس
أطلقت محافظة ينبع مبادرة " خير ينبع " التي سيوحد من خلالها عمل الجهات الخيرية بالمحافظة بمشاركة الهئية الملكية بينبع , حيث تسجل الأسر والأشخاص الذين توقفت أعمالهم ومصادر دخلهم خلال فترة الحجر المنزلي بياناتهم ومعلوماتهم من خلال رابط التسجيل الخاص بالمبادرة " https://forms.gle/LYDEgn8ytje1VQqu9 " ويتم دعمهم حسب الاحتياج .
ودعا محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي جميع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لدعم هذه المبادرة ومساندتها لتحقيق الهدف من إنشائها .
// أنتهى //
22:30ت م
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