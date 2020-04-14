ينبع 21شعبان 1441هـ الموافق 14أبريل 2020م واسأطلقت محافظة ينبع مبادرة " خير ينبع " التي سيوحد من خلالها عمل الجهات الخيرية بالمحافظة بمشاركة الهئية الملكية بينبع , حيث تسجل الأسر والأشخاص الذين توقفت أعمالهم ومصادر دخلهم خلال فترة الحجر المنزلي بياناتهم ومعلوماتهم من خلال رابط التسجيل الخاص بالمبادرة " https://forms.gle/LYDEgn8ytje1VQqu9 " ويتم دعمهم حسب الاحتياج .ودعا محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي جميع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لدعم هذه المبادرة ومساندتها لتحقيق الهدف من إنشائها .// أنتهى //22:30ت م0239