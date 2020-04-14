نواكشوط 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، أن دفعة أولى من المعدات الطبية ضد فيروس كورونا ( كوفيد 19 )، ستنقل اليوم من أديس أبابا، إلى جميع البلدان الإفريقية وذلك من أجل مساعدة العاملين الصحيين بالخطوط الأمامية في هذا المجال.وأضاف المكتب الإقليمي للصحة العالمية، أن هذه المعدات ستساعد دول القارة، على رفع القدرات على مستوى إجراء الاختبارات، وعلاج المزيد من المرضى وضمان حماية العاملين الصحيين.وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت في وقت سابق إفريقيا، إلى الاستعداد للأسوأ فيما يخص فيروس كورونا المستجد.// انتهى //23:15ت م0244