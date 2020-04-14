عمّان 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسكشف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر اليوم، عن تسجيل حالة لشخص عاد له فيروس كورونا المستجد بعد تعافيه منه.وقال جابر في تصريحات صحفية : تم رصد حالة لشخص غادر المستشفى مع عائلته بعد ثبوت تعافيهم من الفيروس وظهور نتائجهم السلبية في التاسع من الشهر الحالي، إلا أن صاحب تلك الحالة اتصل يوم أمس بالوزارة مبلغًا عن ظهور أعراض الفيروس عليه مجددًا، وبفحصه تبين أن نتيجته إيجابية، مشيرا إلى أنه سُجلت حالات مشابهة في العالم لحالة هذا الشخص.// انتهى//23:17ت م0245