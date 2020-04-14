طرابلس 21 شعبان 1441 هـ الموافق14 أبريل 2020 م واسدعا الناطق الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، طارق أرغاز، الأطراف في ليبيا إلى إنهاء القتال فورا وذلك لمنح الفرصة للتصدي إلى جائحة كورونا (كوفيد-19)ومساعدة اللاجئين والنازحين والفئات المستضعفة.وشدد أرغاز، في حوار مع إذاعة أخبار الأمم المتحدة، على أن وقف القتال في ليبيا مهم جدا في هذه الظروف بالتحديد، لإتاحة الفرصة أمام استجابة المنظمات للاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحينوالمهاجرين.// انتهى //23:34ت م0251