عام / ثلاث مبادرات تقدمها جمعية " كبدك " للمرضى
الثلاثاء 1441/8/21 هـ الموافق 2020/04/14 م واس
بريدة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس
تواصل الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد " كبدك " بمنطقة القصيم تقديم مبادراتها للمرضى و الإسهام في تخفيف جائحة فيروس كورونا المستجد في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتقديم مبادراتها المجتمعية الصحية ومساندة القطاع الصحي ومرضى الكبد على وجه الخصوص .
وأوضح المدير العام لجمعية " كبدك " عبدالعزيز الحميد ، أن الجمعية أطلقت ثلاث مبادرات : الأولى استضافة استشاريين متخصصين في التوعية والتثقيف و أسباب انتقال الفيروسات وطريقة التعامل عند الإصابة عن طريق البث المباشر ، ومبادرة إيصال الدواء لمرضى الكبد في مناطق المملكة ، ومبادرة تعنى بتوعية طبقات المجتمع حول مرض الكبد وأهمية الوقاية منه ، مبيناً أن الجمعية استهدفت في هذه المبادرات أكثر من 1300 مريض .
ونوه الحميد بالدور البارز والدعم الملموس من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، للجمعية على جميع الأصعدة .
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