تونس 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي سليم العزابي، أن بلاده بصدد التفاوض حاليًا مع عدد من المؤسسات المالية الدولية لتوفير الاعتمادات الضرورية لميزانية الدولة.وأضاف الوزير التونسي في تصريحات له بالعاصمة التونسية اليوم، أن الحكومة متجندة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان السير العادي لدواليب الدولة ولتوفير الاعتمادات الضرورية، وبالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه منظوريها.وبين الوزير بخصوص ضمان ديمومة الاستثمارات الأجنبية المنتصبة في تونس والحفاظ على نشاط المؤسسات العاملة، أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق التطورات والمستجدات المتعلقة بالوضع الصحي العام في البلاد، وبالاحتياطات الضرورية الواجب على المؤسسات اعتمادها لضمان مناخ سليم للعمل، يوفر الضمانات الضرورية لسلامة العمال ويحافظ على ديمومة هذه المؤسسات.// انتهى //23:45ت م0255