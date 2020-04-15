حائل 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسبتوجيه من سمو أمير منطقة حائل ومتابعة من معالي وزير التعليم أنهت اللجنة المكلفة بإدارة الملف التعليمي خلال أزمة " فايروس كورونا المستجد " بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل إجراءات تقديم الإمكانات البشرية والمادية للحد من انتشار وباء كورونا المتجدد .وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة المكلف يحيى بن صالح العماري أنه تم تجهيز عدد ( ٦٢ ) مدرسة حكومية بالعيادات الصحية الخاصة والإشتراطات الصحية وإعداد ( ٩٢ ) متطوعاً من المرشدين الصحيين وعدد ( ٣٠ ) من المتطوعات من المرشدات الصحيات ، وتجهيز عدد ( ١٠٠٠ ) حافلة نقل مدرسي تحت توجيه ( مركز إدارة الأزمات ) بالمنطقة .وأضاف العماري أنه تم تسليم المديرية العامة للشئون الصحية عدد ( ٢٩ ) مدرسة لإسكان عدد ( ٢٠٨٧ ) عاملاً وعاملة تابعة للمستشفيات البالغ عددها ( ١٦ ) مستشفى داخل مدينة حائل والمحافظات , مشيراً إلى أن العمل جار حالياً لتجهيز عدد من المدارس لتسليمها كسكن لعمالة أمانة المنطقة , للحد من انتشار الفايروس , سائلاً المولى القدير أن يحفظ وطننا وقيادتنا وأهلنا من كل سوء ومكروه .// انتهى //01:20ت م0264