أنجامينا 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسسجلت جمهورية تشاد خمسة حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 23 حالة شفيت منهم حالتين.جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة جمهورية تشاد، مضيفًا أن قرارَا حكوميًا قد صدر يقضي بارتداء الكمامات الواقية من انتقال الفيروس في كل الأماكن، وفي العمل، وذلك بداية من اليوم.وأشار إلى أن هذا القرار يأتي كجزء من تعزيز التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا في البلاد.// انتهى //02:04ت م0269