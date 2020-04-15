انتاناناريفو 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 ابريل 2020 م واسأعلن صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم، أن جمهورية مدغشقر ستحصل على حزمة مساعدات بقيمة 165.99 مليون دولار أمريكي، مقدمة من الصندوق بهدف مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد" كوفيد ـ 19" على اقتصاد البلاد.وأكد البيان أن الوضع المالي لمدغشقر يتدهور سريعًا، بسبب النفقات الصحية والاجتماعية الإضافية والنقص الكبير في الإيرادات الضريبية.وأضاف أن تسهيلات الإقراض السريع الجديدة ستسمح بمساعدة البلاد على تلبية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات، التي نجمت عن ظهور وباء كورونا.واضطرت مدغشقر إلى اتخاذ إجراءات صارمة أثرت على اقتصاد البلاد ومصادر دخل العملة الأجنبية، نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وشملت هذه الإجراءات قطاع السياحة (مصدر الدخل الأول للنقد الأجنبي للبلاد) وصادرات الصناعات اليدوية والاستخراجية والنقل والاتصالات والخدمات التي سجلت تراجعًا كبيرَا.// انتهى //02:07ت م0270