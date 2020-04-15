عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
الأربعاء 1441/8/22 هـ الموافق 2020/04/15 م واس
الرياض 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير ،الباحة ،الرياض ، الجوف،حائل، القصيم، الشرقية والحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.
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