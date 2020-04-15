الرياض 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:مجلس الوزراء يشيد بالجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة.فيصل بن بندر يوافق على إطلاق مبادرة «خيرات الرياض».لا دلائل على انحسار «كورونا» في الصيف.شوريون يطالبون الصندوق الصناعي بتيسير قروض الأمن الصحي والغذائي.إعادة أكثر من 500 معتمر لبلدانهم.جامعة الإمام تواصل تطمين الطلاب بجاهزية التعليم عن بعد.22 ألف مكالمة يستقبلها مركز اتصال "سعود الطبية".تجربة المملكة في إدارة الحشود ساعدتها في اتخاذ القرارات المناسبة.أطباء: منع التنقل بين المدن حماية لصحة المجتمع.تجارب أولية للقاحين ضد كورونا.. وواشنطن تنتظر «مايو».النظام الإيراني.. عقيدة التدخل والاستكبار العالمي.قتلى وجرحى في انفجار بإدلب.الرئيس الإسرائيلي يوافق على تمديد مهلة تشكيل الحكومةدبلوماسية الأقنعة تسقط إردوغان.// يتبع //06:44ت م0006