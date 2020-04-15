وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الالتزام عنوان المرحلة) : كل القرارات التي تم اتخاذها، وكل الإجراءات التي وضعت قيد التنفيذ آتت أكلها، وأثبتت نجاعتها في الحد من انتشار فيروس كورونا وعدم تفشيه بذات المستوى الذي حصل في كثير من دول العالم، فقد كان للقرارات الاستباقية التي اتُّخذت في الوقت المناسب آثار إيجابية أدت إلى التقليل قدر الإمكان من الإصابات التي لولا لطف الله - عز وجل - ثم تلك القرارات والإجراءات لكان عدد المصابين أكبر بكثير مما هو عليه الآن.وأضافت أن تلك القرارات وُضعت من أجل حماية بلادنا وكل قاطنيها من مواطنين ومقيمين، فكان لزاماً علينا التقيد بها والالتزام بتنفيذها بحذافيرها حتى نستطيع محاصرة انتشار المرض وصولاً إلى التعافي التام بحول الله وقوته.ورأت أن هذا الأمر يستوجب الصبر ويستوجب الوعي التام بخطورة هذا الفيروس وسرعة انتشاره عبر كثير من الأمور، ومن أولها المخالطة التي تعتبر من أكثر الأسباب التي تنقل الفيروس دون إمكانية تعقب المصابين به، وهذه طامة كبرى لا يمكن التعامل معها حال لم نتعامل مع هذا المرض بجدية تامة حتى لو كان ذلك يعني الانعزال التام عن بقية أفراد المجتمع مهما كانت صلة قرابتهم، ففي ذلك خير للجميع، وإن شاء المولى - عز وجل - نستطيع تعويض ذلك التواصل الاجتماعي عندما نكون آمنين مطمئنين، كما أن النظافة الشخصية مهمة جداً في مكافحة الفيروس والتقليل من انتقال العدوى.وختمت :علينا جميعاً أن نكون أكثر حرصا على الالتزام بكل ما يصدر عن الجهات الرسمية المختصة، وألا نعطي آذاننا للإشاعات التي تؤخر ولا تقدم، مستعينين بالمولى - عز وجل - ثم بالحديث النبوي الشريف: (مَنْ أصبح منكم آمناً في سربه، معافىً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا).// يتبع //06:46ت م0007