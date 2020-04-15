عام / رئيسة وزراء نيوزيلندا تخفض راتبها ورواتب وزرائها وكبار موظفيها وسط أزمة كورونا
الأربعاء 1441/8/22 هـ الموافق 2020/04/15 م واس
ولينجتون 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن تخفيض راتبها بنسبة 20% للأشهر الستة المقبلة، وسط أزمة جائحة فيروس كورونا.
وقالت أردرن في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن تخفيض الراتب سيطبق أيضا على وزراء الحكومة وكبار الموظفين التنفيذيين في الخدمة العامة.
وأكدت أردرن أن تخفيض الرواتب لن ينطبق على موظفي الخدمة العامة ممن هم في الخط الأمامي مثل الشرطة وموظفي القطاع الصحي.
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