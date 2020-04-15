ولينجتون 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن تخفيض راتبها بنسبة 20% للأشهر الستة المقبلة، وسط أزمة جائحة فيروس كورونا.وقالت أردرن في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن تخفيض الراتب سيطبق أيضا على وزراء الحكومة وكبار الموظفين التنفيذيين في الخدمة العامة.وأكدت أردرن أن تخفيض الرواتب لن ينطبق على موظفي الخدمة العامة ممن هم في الخط الأمامي مثل الشرطة وموظفي القطاع الصحي.// انتهى //07:16ت م0010