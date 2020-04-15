المدينة المنورة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة, تدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وبدر وينبع وخيبر والعيص ووادي الفرع .وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.// انتهى //09:10ت م0011