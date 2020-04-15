القاهرة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية دور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي وصون مقدرات الدولة ومكتسباتها ودعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس عن تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا"، و14 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و178 حالة وفاة.ونوّهت إلى إحباط قوات الأمن المصري أمس مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد، وأسفرت عملية المداهمة لوكر بمنطقة الأميرية بالقاهرة عن مصرع 7 عناصر مسلحة، فضلاً عن ضبط مخزن للأسلحة بالمطرية شرق القاهرة.وواكبت صحف الأربعاء التحركات الأمريكية والأوروبية لإنهاء الإغلاق الاقتصادي، لافتة إلى قرار كل من إيطاليا وإسبانيا إعادة الحياة إلى طبيعتها خوفًا من تدهور اقتصادهما، وقرار ألمانيا والدنمارك استئناف الدراسة مجددًا، فيما قرر حكام 10 ولايات أمريكية تنسيق استراتيجية لإنهاء تدريجي للإغلاق الاقتصادي.وتطرقت إلى إعلان صندوق النقد الدولي أن الخسائر المتوقعة للاقتصاد العالمي بسبب فيروس "كورونا" تصل إلى 9 تريليونات دولار، وكذلك انخفاض النمو العالمي خلال العام الجاري إلى سالب 3%.وسلّطت الصحف الضوء على تحذير الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من مخطط إسرائيلي لضم غور الأردن، وترحيبه في شأن آخر بالنداء الذي أطلقه مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا بإسكات المدافع ووقف النزاعات الدائرة في المنطقة.// انتهى //10:15ت م0029