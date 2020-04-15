نجران 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة نجران، يتضمن أمطار رعدية وأتربة مثارة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الرؤية.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، وتشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وشرورة.// انتهى //10:31ت م0030