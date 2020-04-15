بيروت 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ، بحالة الحذر الشديد التي سادت الأوساط الشعبية مع الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار مقابل الليرة والذي بلغ مستوى مرتفع جدًا في ظل استمرار تأزم الأوضاع الاقتصادية والمالية وعدم وجود حلول تلجم تدهور الأوضاع نحو الأسوأ.وتطرقت الصحف إلى تحذير الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للشرق الاوسط نيكولاي ميلادينوف من مغبة النوايا الإسرائيلية بإجراء ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة.وأخبرت عن مداهمة قوات الأمن المصرية موقعًا لعناصر إرهابية، في منطقة الأميرية، شرقي القاهرة، أمس وجرى تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والخلية الإرهابية مما أدى إلى مقتل جميع أفراد الخلية.وتحدثت عن تأكيد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أمس أن الولايات المتحدة تسعى إلى إحداث تغيير جذري في منظمة الصحة العالمية بعدما هددت بلاده بحجب مساهماتها المالية للمنظمة في خضم أزمة فيروس كورونا.وأوردت إعلان منظمة الصحة العالمية أمس أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يتراجع في بعض مناطق أوروبا وبينها إيطاليا واسبانيا لكنها في ازدياد في بريطانيا وتركيا.// انتهى //10:43ت م0033