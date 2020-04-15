بغداد 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتطورات فيروس كورونا في العراق والعالم , مبرزة تأكيد الرئيس العراقي برهم صالح بأن الانتصار على وباء كورونا لم يتحقق بعد، داعيا جميع المواطنين إلى الالتزام بإرشادات وزارة الصحة وخلية الأزمة للوقاية من الفيروس.كما تناولت الصحف تقارير منظمة الصحة العالمية وبخاصة مايتعلق بنسب الشفاء بين المصابين بهذا الوباء في العالم والتي تجاوزت الخمسين في المئة, وتأكيدها على عدم وجود سقفٍ زمني لانتهاء الوباء وتشديدها على عدم التراخي في مواجهته.وأشارت إلى أرقام الإصابات بهذا المرض في العراق ،مبرزة خارطة توزعه على المحافظات, منوهة بالتحذيرات التي تشير إلى أن العراق مازال في دائرة الخطر مايتعلق بتفشي هذا الوباء.وتطرقت صحف اليوم إلى الشأن السياسي, مبرزة الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي للإسراع في إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة ورفعها مع البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب لتحديد موعد جلسة منح الثقة.// انتهى //10:49ت م0036