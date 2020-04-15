رام الله 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إعلان الحكومة الفلسطينية ، مشيرةً إلى تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، مما يرفع عدد المصابين إلى 284 مصابًا، إضافة إلى 36 إصابة في مدينة القدس المحتلة.وأولت الصحف اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن هناك ارتفاعًا في وتيرة الإصابات بين صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصل العدد حتى اللحظة إلى 445 إصابة ، بعد تسجيل ثماني إصابات جديدة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 22، بعد تسجيل وفاة سبعيني.وأوردت أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن إسرائيل تمنع تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين في شرق القدس لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ونشرت توجيه مؤسسات "تحالف حل الدولتين" الفلسطينية- الإسرائيلية ، رسالة إلى الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ومكتب الممثل الخاص للاتحاد وممثل المنظمة الدولية في القدس، ونائب وزير الخارجية الروسي طالبوهم فيها بالتدخل الجدي لمنع قيام إسرائيل بضم أية أجزاء من الضفة الغربية، والعمل على إعادة الطرفين إلى مفاوضات حقيقية.// انتهى //10:51ت م0037