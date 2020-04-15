إسلام آباد 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء عمران خان عن تمديد إجراءات الإغلاق والعزل العام في باكستان حتى 30 أبريل للحد من انتشار وباء كورنا.وأخبرت عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 5894 حالة ووفاة 103 .واهتمت بمساعي باكستان لإقناع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الكبرى بإعادة جدولة قروض الدول النامية لتتمكن من مقاومة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.وتطرقت إلى استمرار السلطات الباكستانية في إجلاء مواطنيها المحصورين في مختلف الدول إثر توقف قطاع الطيران بسبب فيروس كورونا.وتابعت تطورات الوضع الأمني في منطقة وزيرستان بشمال غرب باكستان حيث أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أحد جنوده أمس خلال عملية التمشيط العسكرية الجارية ضد العناصر الإرهابية.وعرجت على تسجيل الهند رقما قياسيا للإصابات بفيروس كورونا بلغ 1211 خلال آخر 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 10363 حالة.// انتهى //10:56ت م0040